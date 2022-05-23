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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699650/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-قرض-بأقل-الفوائد-أعرف-تفاصيله

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير قرض بأقل الفوائد، لدعم الكثيرون من عملاء بنك التعمير والإسكان من مختلف المحافظات وبشروط بسيطة، ويقدم تحيا مضر كافة تفاصيل، قرض بنك التعميل والإسكان بدون ضامن.

قرض بنك التعمير والإسكان - أقل سعر عائد - مبلغ القرض يصل إلى مليون جنيه - بدون ضامن - وثيقة تأمين على الحياة مجانا - فترة السداد من 6 أشهر وحتى 120 شهرا شروط قرض بنك التعمير والإسكان - السن من 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض بنك التعمير والإسكان - شهادة حديثة بمفردات الراتب - طلب الحصول على القرض - صورة بطاقة رقم قومي سارية - إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور - خطاب معتمد من جهة العمل بعد إعتماد الصيغة من البنك

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