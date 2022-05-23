رونالدينيو يصل مطار القاهرة الدولى ويبدأ غدا جولة سياحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:27 مساءً - استقبل مطار القاهرة الدولى قبل قليل اللاعب العالمى رونالدينيو، وكان فى استقباله فور وصوله كابتن أحمد حسن، ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى أن اللاعب البرازيلى وصل القاهرة فى رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولى إحدى الشركات الخاصة.

ويصطحب زيدان والصقر النجم رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الأهرامات، لإقامة حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك اللاعب العالمى غدا فى جولة سياحية تضمن منطقة الأهرامات، ومن المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفى قبل مغادرة اللاعب إلى بلاده.