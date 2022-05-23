الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015 ولدينا احتياطي 25 %

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 10:26 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن حد تخفيف الأحمال لأحد الأيام في عام 2014 كان قد وصل الي 6000 ميجا وات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: منذ 2015 ليس لدينا تخفيف للأحمال في الكهرباء، لافتًا: تم إنفاق 38 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع.

وأضاف: مصر لديها احتياطي كبير من الكهرباء يتجاوز الـ 25% بعد أن كان لديها في السابق عجز 20%، ونتعاون مع هيئة الربط الخليجي في مجال الكهرباء.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء، ومن ثم تسريع عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية.