وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، فى أولى جلساته المنعقدة بعد افتتاح قاعة النسيج المصرى، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.







واستهل الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس مقدمًا لهم التهنئة بافتتاح قاعة النسيج المصرى بالمتحف يوم 18 أبريل الماضى تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمى.

كما توجه الوزير بالشكر لفريق العمل من الأثرين والمرممين وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى على كل ما بذلوه من جهد لتجهيز وافتتاح القاعة، واصفًا إياها بأحد الإنجازات غير المسبوقة، متمنيًا للمتحف المزيد من التقدم والنجاح المرجو لهذا الصرح العظيم.

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من المصريين والسائحين، مشيرًا إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد الزائرين خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

كما قام الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية المختلفة التى استضافها المتحف خلال الفترة الماضية منها عرض منولوج "من فات قديمة تاه" وعرض الفلامنكو الشهير بالتعاون مع السفارة الإسبانية، كما استضاف المتحف أمس حفل ختام بطولة العالم للاسكواش، بالإضافة إلى قيام المتحف بتنظيم عدد من ورش العمل للحرف التقليدية و التراثية المختلفة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التى من شأنها تعمل على تنمية الموارد المالية للمتحف بإلاضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء جمعية أصدقاء المتحف القومى للحضارة المصرية على غرار جمعية أصدقاء المتحف المصرى بالتحرير وهى جمعية أهلية غير هادفة للربح وتعمل على تنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف.