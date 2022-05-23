الطاهرى: الرئيس السيسى أكد أن الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفاعل مع حالة الحراك السياسى الإيجابى الذى انتجته دعوته للحوار الوطنى، لافتا إلى أن الرئيس خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى أوضح الفرق واقعية الدولة فى مواجهة التحديات وبين فكرة إطلاق آراء دون سند معرفى.





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن حديث الرئيس السيسى كان شارحا وفى نفس الوقت مرحبا بالاختلاف، منوها بأن الرئيس أكد على ضرورة تدقيق المعلومات قبل عرضها على الرأى العام. ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الرئيس أكد أن الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة.

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