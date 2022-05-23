الغضبان يلتقى مجلس المصرى البورسعيدى ويطالب باستعادة النتائج الجيدة

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، أكد الغضبان على أهمية استعادة العروض والنتائج الطيبة بمباريات الفريق المقبلة بالدورى واغلاق ملف النتائج السيئة الأخيرة سعيا للتقدم بجدول المسابقة وإنهاء الموسم الرياضى بشكل مشرف يليق باسم النادى وإخلاص جماهيره الوفية.
وشدد المحافظ على أهمية استعادة أجواء الاستقرار والهدوء بالنادى والفريق الأول خلال الأيام المقبلة لإحراز الانتصارات المطلوبة وإسعاد جماهير النادى الحزينة لتراجعه بالترتيب العام للدورى. وأشار إلى أهمية مساندة ودعم المدير الفنى معين الشعبانى والذى أجمع المشجعون والإدارة على كفاءته التدريبية وقدرته على قيادة الفريق لمركز افضل بالأسابيع المقبلة للمسابقة
وأشاد الغضبان، بالمساندة القوية من جانب جماهير المصرى الوفية للاعبى الفريق البورسعيدى وجهازهم الفنى واستمرار دعم الفريق وتحفيزه على الأداء الجيد مشيرا إلى أهمية تكاتف الجميع فى بورسعيد خلف الفريق والابتعاد عن كل ما شأنه بث الانقسام بصفوف الجماهير.
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