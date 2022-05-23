وزير الاتصالات: التوقيع الإلكترونى حجر أساس لبناء مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق خدمة التوقيع الالكترونى بين "فيكسد مصر" واتصالات مصر، اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن خدمات التوقيع الإلكترونى بدأت فى مصر عام 2004، لكنها واجهت العديد من التحديات منذ انطلاقها، مضيفًا أنه تم العمل فى إصلاح هيكل التوقيع الإلكترونى فى مصر ليقام على أسس وقواعد تتماشى مع التقنيات الحديثة، فضلًا عن إصلاح الإطار التشريعى والحوكمى ليشمل تقنيات أحدث تتضمن التحقق عن بعد، ومشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا مراجعة الإطار التنظيمى.

ولفت الوزير إلى أن التوقيع الإلكترونى شهد تدرجًا منذ انطلاقه، إذ تم البدء بالخدمات الحكومية البينية وهو ما سيصل ذروته مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث سيكون انتقالًا نوعيًا (تشارك لا ورقى) بالاعتماد الكامل على خدمات التوقيع الإلكترونى.

وأضاف أن خدمات التوقيع الإلكترونى انتقلت بين الحكومة والشركات والمؤسسات، مثل الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التى تعمل بالتوقيع الإلكترونى، موضحًا أن المرحلة الثالثة تتمثل فى تقديم الخدمات بين الحكومة والمواطنين، إذ سيتم استحداث تطبيقات تتيح خدمات التوقيع الإلكترونى.

بدوره، قال المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن اتصالات مصر لديها خطط لتعزيز ونشر خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال إتمام عملية التعاقدات والبيع وإصدار شهادات التصديق والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية من خلال شركة "فيكسد مصر"، عبر فروع شركة اتصالات المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.