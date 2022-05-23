توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الدور الثانى ونتيجة رابعة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الكتاب الدورى، إنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات تقرر ما يلى:

1- بالنسبة لأسئلة امتحانات الدور الثانى

ضرورة الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة للأسئلة والتى أرسلت من قبل، وعدم تضمين الأسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية وقيادات الدولة وغير ذلك.

2- بالنسبة للصف الرابع الابتدائى

- إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز فى المدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

- تعلن النتيجة طبقا للمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 23 بتاريخ 21/9/2021.

- ينتقل الطالب للصف الدراسى التالى فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

- يعقد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات - الألوان - سالفة الذكر فيما درسوه فى الفصلين الدراسيين.

- فى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر، فى إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثانى، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ويسرى هذا الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وكذلك بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائى، المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو الجارى.