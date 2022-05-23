بدء أعمال رصف شوارع 7 مناطق بدمياط ضمن تطوير المناطق غير المخططة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، البدء فى أعمال الرصف بالأسفلت لشوارع منطقة الأحمدى بالأعصر، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، والذى يُجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.





وأوضحت محافظ دمياط - فى بيان مساء اليوم الاثنين - أن التطوير يشمل 7 مناطق هى: (المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، شط الملح، المنيا). وتفقدت المحافظ تلك الأعمال، بعد تنفيذ عمليات مد وإحلال شبكات المرافق بالمنطقة، موجهةً الجهات المُنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، وكذلك المواصفات والمعايير الخاصة بأعمال الرصف.

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