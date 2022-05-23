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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699645/إسعاد-يونس-وليلي-علوي-يعزيان-أسرة-الراحل-سمير-صبري-صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل سمير صبري، الذي وافته المنية ظهر يوم الجمعة الماضي بعد صراع دام طويلا مع مرض القلب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حضور إسعاد يونس وليلى علوي عزاء سمير صبري

وكان من بين الحاضرين في عزاء الراحل سمير صبري كلا من الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، فضلا عن الفنانة ليلى علوي التي انهارت بالبكاء في الجنازة أثناء حديثها عن الفنان الراحل.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد أدم، والفنانة يسرا وبشرى ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنانة سمية الخشاب والإعلامية بوسي شلبي وجمال العدل وعمرو عبد العزيز، والفنان محمد محمود عبد العزيز والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومحمد الغيطي وغيرهم من كبار النجوم.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي الأبرز

من ناحية أخرى صرح عدد من النجوم في لايف بـ موقع دوت الخليج تصريحات مؤثرة عن الراحل سمير صبري، فقالت ليلي علوي: “كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة، هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

بينما قالت نهال عنبر: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية، مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

أعمال الفنانة ليلي علوي

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ليلى علوي في رمضان 2022 بمسلسل دنيا تانية بجانب كلا من الفنانة مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وشاركت ليلى علوي أيضا في مسلسل «منورة بأهلها»، الذي عرض على منصة شاهد، بعد كثير من الجدل والتأجيل بسبب مشكلة بطل العمل باسم سمرة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.