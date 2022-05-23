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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699643/محمد-إسماعيلنائب-التنسيقية-مترو-الإسكندرية--أمل-طال-إنتظارة-ويحل-كوارث-الحوادث-والإختناق-المرورى

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب يناقش مشروع استراتيجى وهو "مترو الإسكندرية"، وهو يهم قاطنى المحافظة، الذين عانوا على مدار عقود من الزحام والإختناق المرورى.

دوت الخليج

محمد إسماعيل"نائب التنسيقية": "مترو الإسكندرية " أمل طال إنتظارة ..ويحل كوارث الحوادث والإختناق المرورى

وأعلن "إسماعيل" في كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي موافقته من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021 .

وأضاف"نائب التنسيقية"، أن التوسع فى الإسكندرية رأسى وهي مدينة تعد العاصمة الثانية بعد القاهرة يقطنها 6 مليون مواطن بخلاف الوافدين عليها وخاصة فى فصل الصيف نعانى زحام شديد .

وأشار"إسماعيل"، أنه فى ظل الجمهورية الجديدة والتوسع وإنشاء المحاور نجد أن الإسكندرية لايوجد فيها سوى محور المحمودية وأن إنشاء المترو سيخفف الزحام وهو عبارة عن مشروع قومى وطنى حلم به الإسكندرانية منذ عقود، حيث أن القطار مر على إنشاؤه اكثر من 70 عام ويستخدمه 20 % من السكان من الموظفين والطلبة،وأن القطار أبوابة مفتوحة ويشهد تكرار الحوادث والمزلقانات حالتها يرثى لها .

وتابع "إسماعيل"،ان مشروع المترو من المشروعات النقل المستدام ويحقق الهدف المرجو منه وأيضا من المشروعات الصديقة للبيئة ونحن نستضيف قمة المناخ فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.