انت الان تتابع تفاصيل خبر مع أم ضد فكرة الحجاب؟.. الفنان الشاب محمود عمرو ياسين يجيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699642/مع-أم-ضد-فكرة-الحجاب-الفنان-الشاب-محمود-عمرو-ياسين-يجيب

ترك الفنان محمود عمرو ياسين فرصة للجمهور للرد على أسألتهم المختلفة وذلك من خلال خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكان من بين الأسألة الموجهة له رأيه في الحجاب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمود عمرو ياسين عن الحجاب

رد محمود عمرو ياسين على هذا السؤال، فقال: “"الحجاب مش فكرة دا فرض ربنا فرضه وأكيد مش هكون ضده"، وصرح بعدد تصريحات أخرى منه أنه اهلاوي وشقيقته لا تتمنى الدخول في مجال التمثيل، كما أعرب عن شدة حبه للفنانة دينا فؤاد.

وأشار محمود عمرو ياسين بأن لا مانع له من الارتباط بأحد الأشخاص من داخل الوسط الفني، كما أكد بأنها لا يحب السينما الهندية ويعشق تامر حسني وعمرو دياب.

الفن حلال ولا حرام؟

وسبق ورد محمود عمرو ياسين على سؤال هل الفن حرام أم حلال، فقال: “جهة نظري أنّ ممكن يكون التمثيل حرام وممكن ميكونش حرام على حسب استخدامك له، زي ما يكون معاك سكينة ممكن تاكل أو تقتل بها”.

معلومات عن محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين، ممثل مصري، ولد في 6 مارس 2000، وهو نجل الفنان عمرو محمود ياسين والإعلامية آيات أباظة، وأجداده الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها، مسلسل نصيبي وقسمتك ج3 عام 2019، ومسلسل الفتوة عام 2020 في دور عبده اللبان، ومسلسل اللي مالوش كبير عام 2021.

مسلسل اللي مالوش كبير أخر أعمال محمود عمرو ياسين

تدور أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير” حول "غزل" ياسمين عبد العزيز التي تعيش أزمات مع زوجها الذى يكبرها بسنوات، بسبب معاملته لها، حيث تزوجته بناء على رغبة الأسرة ولكنها تستطيع الهروب منه، وتتعرف على البلطجى الشهم سيف الخديوي “أحمد العوضي” وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معا في محاولة للتخلص منها.

ويعد العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.