«مشروعات النواب» تناقش إزالة معوقات المشروعات الصغيرة..صور

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699639/مشروعات-النواب-تناقش-إزالة-معوقات-المشروعات-الصغيرةصور

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن متابعة وتنفيذ الكتاب الدوري رقم220 لسنة 2021، لوزير التنمية المحلية، والمحافظين لإزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بمحافظة سوهاج.

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