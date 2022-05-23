انت الان تتابع تفاصيل خبر استغاثة لوزير الداخلية...اقتحام شقة صحفى بالهرم.. وسرقة جميع محتوياتها أثناء زيارته لوالدته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699638/استغاثة-لوزير-الداخليةاقتحام-شقة-صحفى-بالهرم-وسرقة-جميع-محتوياتها-أثناء-زيارته-لوالدته

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تعرض شقة الزميل الصحفى هشام عبد الجليل، للإقتحام مع سرقة جميع محتوياتها وذلك أثناء زيارته والدته بإحدى محافظات صعيد مصر، لمرضها ومرورها بوعكة صحية، حيث تضمنت المسروقات المصوغات الذهبية لزوجته ومبلغ مالى بجانب تحطيم باب الشقة وكافة الغرف الداخلية.

دوت الخليج

الواقعة كانت بشارع الهداية، بمنطقة المريوطية،فى الهرم وقام بتحرير محضر بها حمل رقم 21676 جنح الهرم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق، ولكن دون أى تقدم فى الإجراءات حتى تاريخه.

استغاثة لوزير الداخلية...اقتحام شقة صحفى بالهرم.. وسرقة جميع محتوياتها أثناء زيارته لوالدته

ويناشد الزميل هشام عبد الجليل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناه ومحاسبتهم خاصة أن عدم ضبطهم يخلق حالة من القلق والفزغ بالمنطقة وتخوفات من تكرار هذه الجريمة مع أصحاب الشقق الأخرى سواء بالعمارة التى يقطن بها أو بمختلف العمارات بالمنطقة، متوجها بالشكر لقيادات قسم الهرم على تجاوبهم معه وتحريرهم المحضر اللازم ولكن دون أى تحرك على أرض الواقع أو تحقيق نتائج تعيد له حقه وتحاسب المجرمين فى حقه وحق أسرته.

استغاثة لوزير الداخلية...اقتحام شقة صحفى بالهرم.. وسرقة جميع محتوياتها أثناء زيارته لوالدته