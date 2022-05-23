انت الان تتابع تفاصيل خبر «محلية النواب» تناقش مشروعا قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699637/محلية-النواب-تناقش-مشروعا-قانونين-بربط-موازنة-الإدارة-المحلية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، مشروعا قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «محلية النواب» تناقش مشروعا قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.