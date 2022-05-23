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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699635/محمد-هنيدي-يستعد-لعرض-مسرحيته-الجديدة-سلام-مربع-بموسم-جدة

يستعد الفنان محمد هنيدي لعرض مسرحيته الجديدة “سلام مربع” في موسم جدة خلال الفترة القليلة المقبلة خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد الانتهاء من بروفاتها المكثفة قريبا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسرحية سلام مربع لمحمد هنيدي

وتعد مسرحية سلام مربع لـ محمد هنيدي ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد هنيدي كلا من أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي.

صناع مسرحية سلام مربع

هذا ويعد القائمين على العروض الخاص بالمسرحية كلا من أشعار أيمن بهجت قمر ، وألحان عمرو مصطفي ، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله ، تصميم استعراضات نادين ، مخرج مساعد أحمد الشاذلي ، مخرج منفذ علا فهمي ، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

من ناحية أخرى يخوض الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم “الجواهرجي” بجانب لفنانة منى زكي التي تغيبت عن الماراثون الرمضاني هذا العام بعدما حققت نجاحا ساحقا في العام الماضي بمسلسل “لعبة نيوتن” مع الفنان محمد فراج.

ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي تلحق بالفنانة منى زكي وزوجها الفنان محمد هنيدي، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد السعدني، لبلبة، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، ريم مصطفى، تارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

وكانت أخر أعمال محمد هنيدي فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

و تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.