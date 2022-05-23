انت الان تتابع تفاصيل خبر هاني شاكر ومحمد الغيطي في عزاء الراحل سمير صبري| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699631/هاني-شاكر-ومحمد-الغيطي-في-عزاء-الراحل-سمير-صبري-صور

حرص كلا من نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر والفنان محمد الغيطي على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل سمير صبري الذي بدأ منذ قليل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حضور هاني شاكر ومحمد الغيظي لـ عزاء الراحل سمير صبري

وحرص على الحضور أيضا عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد أدم، والفنانة يسرا وبشرى ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنانة سمية الخشاب والإعلامية بوسي شلبي وجمال العدل وعمرو عبد العزيز، والفنان محمد محمود عبد العزيز وغيرهم من كبار النجوم.

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء يوم الجمعة.

وجاء هذا النبأ المفجع خلال حساب بوسي شلبي الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ نشرت صورة له، وعلقت عليها: “البقاء والدوام لله”.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية، وكان أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.