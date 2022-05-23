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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699629/زراعة-البرلمان-توصي-بتشكيل-لجنة-لبحث-تغطيات-الترع-بالدقهلية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشأن تغطية 1300م من ترعة أم الحديد المتفرعة من ترعة المنصورية لمرورها داخل كتل سكنيه كثيفة بقرية عزب العرب بمركز أجا محافظة الدقهلية مما يعرضها للتلوث.

دوت الخليج

زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع بالدقهلية

وانتقد النائب إيهاب انيس، مطالبة وزارة الموارد المائية والرى المزارعين بسداد مبالغ مالية نظير مخالفات تبديد مياه الرى بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية.

كما طالب بتغطية المصرف المار بقرية سنبخت مركز أجا محافظة الدقهلية لمروره داخل التجمعات السكنية حفاظًا على صحة المواطنين.

وطالب بتغطية الجزء المتبقى من المصرف المار بقرية منية سمنود مركز أجا – محافظة الدقهلية.

وطالب بتغطية مسافة 100م من ترعة العلو/ 15 قرية منية سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية.

كما استعرض النائب على أحمد على، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن المطالبة بسداد تكاليف أعمال تطوير الري بالمرحلة الثانية على ثلاث سنوات بدلا من عشرون عام مثل المرحلة الأولى.

وعقب مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث موضحًا ، عدم إنطباق معايير القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2017 الخاص بالتغطيات على المسافة المذكورة فضلاً عن عدم توافر تمويل بموازنة الوزارة لبند التغطيات لتوجيهها لمشروع لتأهيل الترع.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية لمعاينة الترعة على الطبيعة وبيان مدى حاجتها للتغطية.

وبالنسبة للموضوع الثانى، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والرى المزارعين بسداد قيمة مخالفات الأرز منذ عام 2013 بأثر رجعى بمركز أجا محافظة الدقهلية رغم إنقضاء فترة التقاضى القانونية ومدتها 3 سنوات الأمر الذى يحمل الزراع بأعباء مالية، عقب مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث موضحًا، انه يتم تحرير المحاضر فور رصد المخالفة بحد أقصى 3 أشهر وتحديد المطالبة وتسجيلها بالدفاتر الرسمية.

واضاف، ان إسقاط العقوبة الجنائية في المخالفة لا يسقط حق الدولة في تحصيل قيمة الغرامات لكونها مقابل إستهلاك المياه (تبديد مياه) وانتهى رأى اللجنة الي استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لحين إفادة اللجنة بالرأى القانوني في هذا الشأن وموافاة اللجنة بصور من المحاضر المحررة ضد المزارعين منذ عام 2013.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الدقهلية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ التغطيات المطلوبة على أرض الواقع.