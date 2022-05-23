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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699624/بفيلم-تسجيلي-إهداء-مميز-من-طلاب-الثانوية-العامة-إلى-تامر-حسني

أهدى مجموعة من طلاب الثانوية العامة للفنان تامر حسني فيلم تسجيلي وعبروا فيه عن تقديرهم له، وذلك بمحافظة الإسكندرية وصرحوا بأنه مصدر الطاقة الإيجابية بالنسبة لهم.

دوت الخليج يرصد لكم إهداء مجموعة من طلاب الثانوية العامة فيلم تسجيلي لتامر حسني

فيلم تسجيلي إهداء لتامر حسني

وتحدث مجموعة من المدرسين والطلاب بمحافظة الإسكندرية عن قصصهم مع تامر حسني، من خلال فيلم قصير، عبروا فيه عن مدى تعلقهم به وتأثيره عليهم من خلال حديثه ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأغانيه التحفيزية.

كما نصح المدرسون الطلاب بسماع أغاني تامر حسني، وتنفيذ كلامها مثل أغنية مش تمثال وخليك فولاذي والموضوع فيك، والجميع ينادي بعمل حفل أسطوري للنجم داخل الإسكندرية وسط شباب الثانوية العامة وأهل المحافظة جميعها.

ومن الجدير بالذكر، أن يستعد الفنان تامر حسني بالتعاون مع مطرب الراب الشهير "عفروتو، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يونيو المقبل.

ويعد حفل تامر حسني وعفروتو ضمن احتفالات موسم صيف 2022، ويأتي هذا الاحتفال في إحدى جامعات مدينة التجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدمان باقة من أروع أعمالهم الغنائية فيقدم تامر حسني: “حلو المكان، كل مرة، و"قولني كلام، صعبة، كفياك أعذار، ارجعلي”.

اسعار تذاكر حفل تامر حسني وعفروتو

وتتراوح أسعار تذاكر حفل تامر حسني وعفروتو بين 815 للفئة المميزة، و575 للفئة العادية، ومن المقرر البدء في حجز الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيشهد نجاح كبير خاصة وانه يجتمع الثنائي لأول مرة.

تامر حسني وعفروتو

من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني لطرح عمل فني جديد في دور العرض المصرية بعنوان “بحبك” الذي يشارك به بجانب مجموعة من نجوم الفن وهم هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

أما عن عفروتو فطرح منذ يومين تراك جديد بعنوان “سموم “ ضمن الألبوم الجديد “سان ستيفانو” المقرر طرحه بطريقة التراكات المتفرقة على فترات متباعدة، وحقق نجاح كبير خلالهم حيث تصدر المركز 19 على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما حقق مشاهدات عالية وصلت لـ 141 ألف مشاهدة.