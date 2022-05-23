انت الان تتابع تفاصيل خبر دفاع النواب تستمع لخطة تنمية سيناء .. ورئيس اللجنة : فخورين بما تحقق من انجازات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699621/دفاع-النواب-تستمع-لخطة-تنمية-سيناء--ورئيس-اللجنة--فخورين-بما-تحقق-من-انجازات

دوت الخليج

دفاع النواب تستمع لخطة تنمية سيناء .. ورئيس اللجنة : فخورين بما تحقق من انجازات

وقال اللواء احمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع ان ما تشهده سيناء من تنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجعلنا فخورين بما تم انجازه من مشروعات كبيرة، مؤكدا ان القيادة السياسية تضع سيناء فى بؤرة الاهتمام الاولي وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل الي 700 مليار جنيه لاعمار سيناء.

ووجه العوضي ، الشكر للقوات المسلحة والقيادة السياسية وقوات الشرطة الباسلة علي جهودهم الكبيرة في استعادة الأمن والاستقرار في تلك البقعة الغالية علي المصريين جميعا لافتا الي أن اللجنة استمعت لشرح وافي عن خطة تنمية سيناء وهو ما يجعلنا متفائلين كثيرا بتحقيق مستقبل واعد في سيناء.

واشار الي انه تم تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في سيناء في كافة المجالات والتخصصات في عهد الرئيس السيسي من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ وذلك في إطار تنمية وتطوير محور قناة السويس، وإنشاء التجمعات العمرانية والجامعات بسيناء كجامعة الملك سيناء وجامعة العريش والمدارس والمعاهد .

وقال النائب لطفي شحاتة ، إن القيادة السياسية نجحت في وضع سيناء من جديد علي خريطة التنمية في مصر ، وهو ما سينعكس علي ابعاد الامن القومي المصري بالايجاب ، مؤكدا انا ما حدث من تنمية في سيناء انجاز ضخم لم يكن ليتحقق لولا بسالة قواتنا المساحة ورجال الشرطة .

وأوضح شحاتةً ان سيناء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات سريعة س لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء.

فيما قال اللواء علي الدين النجار، ان سيناء مطمع لكل قوي الشر، وهي شريان الحياة لمصر الارض فهي الأرض المقدسة التي استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي ان يعيد لها الاسم الحقيقي ، وهي الارض الوحيدة التي حدث فيها لتجلي الاعظم.

واوضح " النجار " ان سيناء ارض الخير والنماء فهي تتنوه بالنشاط الزراعي والسياحي ، لافتا الي ان سيناء لو تم زراعتها بالنباتات العطرية ستكفي مصر كلها، مشيرا الي انه في حال تحويلها لمنطقة حرة ستكون منطقة متكاملة الخدمات