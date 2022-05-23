محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز بجائزتي الهداف ومستر أسيست

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 09:29 مساءً - وجه الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة إلى الجماهير عقب يوم واحد فقط من تتويج بلقبي هداف ومستر أسيست الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لم ننتهي بعد" مصحوبة بصورة له وهو يحمل جائزتي الهداف ومستر أسيست.

وتواجد محمد صلاح كأفضل لاعب في نادي ليفربول خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم النجم المصرى محمد صلاح، جائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج وأفضل صانع أهداف فى الدوري الإنجليزي فى الموسم الجاري 2021-2022 الذي أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

وتوج محمد صلاح، بجائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج للمرة الثالثة فى مسيرته الكروية، كما أنهى الموسم فى صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة.

وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متساويا مع هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير مع ختام منافسات البريميرليج.

في سياق متصل، اختير الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أفضل لاعب بناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 بعدما استطاع تصدر المشهد التهديفى فى البريميرليج بواقع 23 هدفاً سجلها خلال مشاركته مع الريدز.

وأعلن موقع "هوسكورد"، المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين فى كرة القدم العالمية، عن أفضل اللاعبين فى الأندية بالدوري الإنجليزي للموسم الحالي.