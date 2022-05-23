الصحة: التوجه للعمل على إعلان خلو مصر من روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بممثلى الاتحاد العالمى للقلب، ضمن عدد من اللقاءات التى يعقد الوزير فى مدينة "جنيف" السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75. القائم بأعمال وزير الصحة يجتمع بممثلي الاتحاد العالمي للقلب ويستعرض إنجازات البرنامج المصري لمواجهة أمراض القلب الروماتيزمية





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث خلال الاجتماع على برنامج الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها فى مصر والذى بدأ عام 2002، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن وزارة الصحة تهتم بشكل كبير بمرض روماتيزم القلب، نظرا لنتائج الدراسات فى هذا الشأن والتى تؤكد أن المرض يصيب نحو 30 ألف شخص فى الفئة العمرية من 5 - 18 عام.



وأضاف عبدالغفار، أن الوزير أشار إلى توجه وزارة الصحة إلى العمل على إعلان خلو مصر من مرض روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية المستدامة "مصر 2030"، موضحا أن الوزارة تعمل على اكتشاف المرض فى طلبة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، جنبا إلى جنب بناء قدرات العاملين فى قطاع الصحة من خلال تعريفهم بالعلامات والأعراض السريرية لالتهاب البلعوم العقدى، وبروتوكول العلاج المناسب بجرعة وحيدة من حقن بنزاثين البنسلين جى "BPG".

وتابع أن الوزير أشار إلى قيام وزارة الصحة بعمل مسوح دورية لأطفال المدارس بحثًا عن علامات ومؤشرات الإصابة روماتيزم القلب، كما يتم توظيف القوافل الطبية للوصول إلى الأطفال فى المناطق النائية، مشيرا إلى تسجيل الحالات المكتشفة رقميًا، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من تلقى العلاج المناسب.

وأشار إلى أن البرنامج المصرى للكشف عن مرض روماتيزم القلب وعلاجه، حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2014 تقديرا لدوره المتميز فى محاربة المرض وتقليل حدوثه وبالتالى الحد معدل عمليات القلب.