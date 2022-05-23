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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699630/بنك-الإسكندرية-يوفر-قرض-بدون-ضامن-يصل-لـ-500-ألف-جينه

أعلن بنك الإسكندرية عن توفير قرض بدون ضامن بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، ومدة سداد طويلة، لذلك يوضح دوت الخليج تفاصيل قرض الإسكندرية بدون ضمان والحد الأدني لشرائه.

قرض بنك الإسكندرية بدون ضمان - راتب العميل لا يقل عن ألف جنيه. - مدة السداد 8 سنوات. - الحد الأدنى للقرض 5 آلاف جنيه - الحد الأقصى للقرض 500 ألف جنيه. - بدون ضامن. - تأمين على الحياة مجاناً. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك الإسكندرية - صورة البطاقة الشخصية للعميل سارية. - إيصال مرافق حديث. - شهادة من جهة العمل تفيد بتحويل الراتب إلى البنك.

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