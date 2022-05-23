انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. انهيار أسرة الراحل سمير صبري في عزاءه وهؤلاء أبرز النجوم الحاضرين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699628/بالفيديو-انهيار-أسرة-الراحل-سمير-صبري-في-عزاءه-وهؤلاء-أبرز-النجوم-الحاضرين

شهدت الدقائق القليلة الماضية بدء عزاء الفنان الراحل سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد الذي تزين بصور الراحل وعليها أكاليل من الورود أمام المسجد في وسط حراسة وإجراءات إحترزاية مشددة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انهيار أسرة الراحل سمير صبري في عزاءه

وانهارت أسرة الفنان سمير صبري أثناء تلقيها العزاء في الراحل وكان أبرز الحارصين على أداء واجب العزاء في الفنان الكبير الذي عرفت مسيرته الفنية بالإبداع كلا من الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد أدم، والفنانة يسرا وبشرى ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنانة سمية الخشاب والإعلامية بوسي شلبي وجمال العدل وعمرو عبد العزيز، والفنان محمد محمود عبد العزيز وغيرهم من كبار النجوم.

جنازة الفنان سمير صبري

هذا وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وصرح عدد من النجوم في لايف بـ موقع دوت الخليج تصريحات مؤثرة عن الراحل سمير صبري، فقالت ليلي علوي: “كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة، هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

بينما قالت نهال عنبر: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية، مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

الفنان سمير صبري

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية، أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.