«دينية النواب» تناقش إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية ميت الموز بالمنوفية..صور

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699626/دينية-النواب-تناقش-إحلال-وتجديد-المسجد-البحري-بقرية-ميت-الموز-بالمنوفيةصور

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بإحلال وتجديد المساجد عموما وخاصة التي تقع في زمام القرى خارج الحيز العمراني.

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