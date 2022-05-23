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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699622/أشرف-زكي-وعمرو-الليثي-الأبرز-توافد-نجوم-الفن-لعزاء-الراحل-سمير-صبري-صور

بدأ منذ قليل توافد عدد من نجوم الفن لعزاء الفنان الراحل سمير صبري الذي وافته المنية ظهر يوم الجمعة المنقضي بعد صراع طويل مع المرض لتحل الصدمة والحزن على عدد كبير من المشاهير ظهر ذلك خلال الجنازة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير توافد النجوم لعزاء الفنان سمير صبري

وحضر عزاء الفنان الكبير سمير صبري عدد كبير من نجوم الفن كانت الإعلامية بوسي شلبي الأبرز بينهم يليها الفنانة يسرا رغم تخلفها عن حضور الجنازة لسبب لم توضحه، فضلا عن الفنان الكبير ونقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، المنتج محمد العدل، والفنان عمرو عبد العزيز، المخرج محمد عبد العزيز والإعلامي عمرو الليثي وغيرهم.

عزاء سمير صبري

ووضع أمام مسجد الشرطة مجموعة صور للفنان الراحل سمير صبري مزينة بالورود، كما حرصوا على وضع لافتة باسم الفنان الراحل وفي وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة تم التجهيز للعزاء على هذا النحو.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

هذ وودع عدد من نجوم الفن الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة، فشاركت بشرى صورة لها في أحضان الفنان سمير صبري تبرز مدى قربها له وحبها الشديد له، وعلقت عليها، قائلة: “سلام يا صحبي”، وفي منشور أخر كتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون .. مش قادرة أصدق.. مش قادرة أصدق.. اللهم لا اعتراض، يا حبيبى يا سمير يا أستاذي و يا صاحبي.. الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك فسيح جناته.. يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك و لا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم”.

وكتب الزعيم عادل إمام رسالة وداع له، قال فيها: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك"، في حين قال عنه تامر حبيب: “ما اظنش إن في فنان أو أي إنسان حضرتك عرفته أو ماعرفتوش وكان محتاج حد يقف جنبه وماكنتش حضرتك أول الموجودين، ماظنش إن في حد عرفك أو ماعرفكش وماحبكش وما انبهرش بيك.. وماظنش إن في حد عمل عمل كويس سواء كنت تعرفه أو ماتعرفوش إلا ولقاك بتتصل بيه وبتهنيه وتباركله من قلبك”.