انت الان تتابع تفاصيل خبر في أجواء عائلية.. خالد عليش يحتفل بخطبة شقيقه| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699618/في-أجواء-عائلية-خالد-عليش-يحتفل-بخطبة-شقيقه-صور

احتفل الفنان ومذيع الراديو خالد عليش بخطبة شقيقه مهندس الصوت طارق عليش في وسط أجواء عائلية هادئة بعيدا عن الأضواء اذ لم يحضر أي شخص من الوسط الفني حفل الخطوبة.

دوت الخليج يرصد ي ذلك التقرير لقطات من حفل خطوبة شقيق خالد عليش

واقتصر حفل خطوبة شقيق خالد عليش على حضور الفنان وزجته المذيعة ميريهان عمرو، وعدد أخر من أقاربهم وأصدقائهم المقربين من العائلة، اذ من المقرر أن يعقدا حفل الزفاف في نهاية هذه السنة.

من ناحية أخرى، فاجيء الفنان والمذيع خالد عليش متابعيه وجمهوره بمنشور جديد يستغيث به من قانون الحضانة بقانون الأحوال الشخصية، فكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قانون الأحوال الشخصية محتاج تعديل يضمن حق الست والرجل وقبلهم الأطفال.. لو عمل درامي ناقش حالة واحدة بظروف معينة، في حالات تانية كتير مظلومة ومتبهدله سواء ستات أو رجالة”.

خالد عليش وقانون الحضانة

وأضاف: “إحنا زي ما بنتكلم على أب ظالم مبهدل عياله عشان يذل طليقته، في أم ظالمة بتبهدل عيالها عشان تذل طليقها اللي ساب جنتها وخلع ويتعاقب باقي حياته، حتى لو هي اللي طالبة الطلاق.. حق الولاية و الحضانة لازم تكون مشتركة بين الأب والأم”.

وتابع: “إزاي أب هيربي أولاده و القانون بيديله بس أنه يشوفهم كم ساعة في الأسبوع في مكان عام ومش من حقه ياخدهم و يخرجهم أو يسافر معاهم، إزاي الطفل أصلاً هيبقي في علاقة طيبة بينه و بين والده و هو مش بيشوفه غير ساعتين في الأسبوع والأم طول الأسبوع بتسمعه كلام وحش بشكل مباشر أو غير مباشر عن باباه و جده و جدته”.

رسالة خالد عليش للرجال بشأن الزواج

واختتم كلامه: “أوعو تشجعو أم مانعة الأب يشوف أولاده بحجة إنه هيخطفهم ولو عايز تشوفهم تعالى أقعد في بيت اهلي تتفرج عليهم من بعيد عشان متاخدش الطفل وتهرب أو استخدم حق الرؤية و شوف الطفل زي المسجون اللي مستني الزيارة”.