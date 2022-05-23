انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. إعلان مشروب طاقة يجمع بين أبو الأنوار وعنبة «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699617/لأول-مرة-إعلان-مشروب-طاقة-يجمع-بين-أبو-الأنوار-وعنبة-فيديو

تعاون مغني الراب أبو الأنوار مع مؤدي المهرجانات عنبة الشهير بـ عناب، من خلال إعلان لمشروب الطاقة ستينج من إنتاج ليل بابا، وحقق الإعلان صدى كبير بمجرد ظهوره على الشاشات.

دوت الخليج يرصد لكم تعاون أبو الأنوار مع عنبة في إعلان مشروب الطاقة ستينج

أبو الأنوار وعنبة

ونال الإعلان إستحسان الجمهور المحب لكلًا من أبو الأنوار وعنبة ويعد هذا التعاون الأول بينهم، ومن المتوقع أن تتم أعمال جديدة بينهم في الفترة القادمة، نظرًا لإنسجامهم سويًا بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر تراك “برر برر” لـ مروان بابلو وأبو الأنوار التريند وذلك بعد طرحه بيوم واحد فقط، والذي حقق نصف مليون مشاهدة كما أخذ المركز الثاني على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحظى بردود فعل إيجابية.

تراك “برر برر” لمروان بابلو وأبو الأنوار

وتم طرح التراك يوم 5 مايو، وحتى الآن حقق مشاهدات عالية وصلت إلى 446 ألف مشاهدة، كما نال التراك إعجاب محبي مروان بابلو وأبو الأنوار بشكل كبير نظرًا لنظامهم المميز في عالم الراب.

وجاءت كلمات تراك “برر برر” كالتالي:

Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Oouuuu Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Brrr brrrr brrrrrr brrrr Brrrr Oooouuuu

اه ايه الكلام و ايه النظام خبطت في العربيه برجلي كسرت الاكصدام بس بسأل ب احترام هو اسم الاكصدام جي من كلمه صدام ؟

اصل في تسأولات مش لاقيلها مسببات مفيش هيل ده انت كات بس انا فوق صايع فشخ في الاسكيمات اللي بات يا زميلي مات عامل حفلة في الاستاد هغني جول

هغني جول انا و سانتا الBun زي التاندا ميفرقليش الساندة بشوط

الهيد من الهولاندا ‏Forever Wakanda الدنيا دي بتعاندك فا فوق

ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده بقي ايه ده اوه اوه

أغاني الراب في إعلانات رمضان 2022

وشاهدنا العديد من الأغاني الراب التي شاركت في الموسم الرمضاني، سواء التي تم طرحها في حلقات المسلسل نفسه، والتي كانت في إعلانات، بالإضافة لتترات البداية والنهاية للمسلسلات، كما ظهرت العديد من الأغاني بشكل شخص يسمعها في المسلسل.

وجاء على رأس الإعلانات، إعلان CARINA التي غنته بيري وكان من كلمات أبو الأنوار، ومزيكا ليل بابا وظهرت فيه مع الفنانة نيللي كريم.

وإعلان MNHD الذي ظهر فيه أبو الأنوار مع أحمد السقا وحميد الشاعري وهند صبري وليلى زاهر وسيمون.