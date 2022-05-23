زيادة كبيرة بسعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري

يبحث الكثير منا كل يوم عن سعر الدولار في البورصة أو صفحات البنوك، يرتفع أو ينخفض قيمة الدولار في اللحظة، حيث أرتفع سعر الدولار اليوم الأثنين مقابل الجنيه في سبع بنوك مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، مقابل الجنيه في تسعة بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك البركة. وشهد سعر الدولار زيادات متتالية على مدار اليوم لتصل إلى ثلاثة عشر قرشًا بنهاية التعاملات. وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

زيادة كبيرة بسعر الدولار اليوم بالجنية المصري

وكان سعر الدولار أرتفع في منتصف تعاملات اليوم خمسة قروش، ثم عاد وأرتفع ثماني قروش أخرى، في الجنيه المصرى، في الوقت الذي واصلت فيه العملة الأوروبية “اليورو” والأسترلينى أرتفاعهما في معظم البنوك العاملة بمصر،كما أستقر وثبت سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس، سعر الدولار في السوق السوداء سعر الشراء : 18.8500 وسعر البيع : 18.9500.

أسعار الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري سعر الشراء 18.22 جنيه، سعر البيع 18.30 جنيه.

البنك الأهلي المصري 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك الإسكندرية 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

البنك التجاري الدولي 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك قناة السويس 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك كريدي أجريكول 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: