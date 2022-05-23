رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

أصبح من السهل على المواطنين المستفيدين من خدمة التموين وأصحاب البطاقات التموينية تسجيل رقم الهاتف من خلال رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 إلكترونيًا، عبر موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية بسهولة، وهو الامر الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال رسائل موجهة للمواطنين عبر بون صرف الخبز والسلع الغذائية تشتمل على ضرورة تحديث البيانات وتسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية، في السطور المقبلة نستعرض رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر شبكة الإنترنت.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

يتم تحديث بيانات البطاقة التموينية بسهولة عبر رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أتاحت للمواطنين إمكانية تحديث بيانات بطاقة التموين في مدة أقصاها 30 من يونيه 2022، ويتم تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع دعم مصر الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية. ثم يتم الضغط على الخدمات التموينية الموجودة في أعلى واجهة موقع دعم مصر.

ثم يتم تفعيل البطاقة التموينية بالنقر على الخيار الحامل لهذا العنوان.

ثم يتم كتابة رقم البطاقة التموينية ثم رقم الهاتف المحمول للحصول على الرقم السري.

يتم اتباع التعليمات مع كتابة البيانات المطلوبة للتمكن من تحديث البيانات بنجاح.

تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية

خطوة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية تعد من أهم الخطوات التي تساعد المواطن على الاستفادة من الخدمات التموينية ووصول كافة الخدمات له بسهولة، وقد اتاحت الوزارة إمكانية تسجيل رقم الهاتف المحمول في التموين من خلال موقع دعم مصر او عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال المكاتب التموينية.