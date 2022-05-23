رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 08:23 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادى، وريهام الدسوقى، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أحد أهم الأهداف التى أنشئ من أجلها "صندوق مصر السيادي" هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف فى ظل التقلبات الاقتصادية التى يواجهها العالم والتى تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات فى الأسواق الناشئة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: بالرغم من ذلك تظل مصر أحد الأسواق الواعدة ومحط أنظار المستثمرين الدوليين مما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وفى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفى غضون ذلك، استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إجمالى الاستثمارات التى تمت والاستثمارات التى تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، موضحا أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار فى عام 2022 فى 6 قطاعات مختلفة هى الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقارى، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.

كذلك فقد تم خلال الاجتماع استعراض التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعى للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى العالمى، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى على مدار 4 سنوات.