رئيس هيئة الدواء يعقد لقاءات ثنائية على هامش فعاليات جمعية الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية فى فعاليات جمعية الصحة العالمية فى دورتها الخامسة والسبعين، والمنعقدة بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان "الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة"، أمس الأحد.





شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية في فعاليات جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والسبعين، والمنعقدة بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان "الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة"، وتستمر فعالياتها، التي بدأت أمس الأحد الموافق ٢٢ مايو.

وعقد رئيس هيئة الدواء، عددا من اللقاءات الثنائية البناءة، والتى تمحورت حول أهمية تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية فى مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتوسيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف السلطات الرقابية الصحية.

والتقى الدكتور عبد القادر الباكرى، المدير التنفيذى للهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتناول اللقاء مناقشة أطر التعاون الممكنة، وأكد رئيس هيئة الدواء حرص الهيئة على تدريب الكوادر اليمنية بمركز التطوير المهنى المستمر، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمهنى للهيئة العليا اليمنية.

ومن جانبه، أعرب عبدالقادر عن فخره بحصول هيئة الدواء المصرية على الاعتماد الدولى من منظمة الصحة العالمية، وأكد على ثقة السلطة الرقابية اليمنية فى الإجراءات التشريعية المصرية، ورغبتها فى التوسع لضخ المزيد من المستحضرات الطبية المصرية ذات التنافسية العالية فى السوق اليمنى.

كما التقى، رئيس هيئة الدواء، رئيس الهيئة بوزير الصحة الماليزى خيرى جمال الدين، وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين، وتناول اللقاء مناقشة التطور الملحوظ لسوق الدواء المصرى، وقدرته على مواكبة التطورات الحديثة، وبخاصة النجاح فى تسجيل مضادات الفيروسات الحديثة كالمولنوبيرافير، وفى هذا الصدد أكد السيد خيرى على رغبة بلاده فى تعميق التعاون فى هذا المجال، والاستفادة من التجربة والخبرات المصرية، وفتح سبل التعاون البناء بين الشركات العاملة فى صناعة الدواء فى البلدين، وذلك فى إطار من التسهيلات الرقابية من جانب حكومات البلدين.