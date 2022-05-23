الأمم المتحدة تشكر السيسى بعد السماح بتسيير رحلات طيران بين القاهرة وصنعاء

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جدة - نرمين السيد - وعبر السكرتير العام، عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، فى إطار الهدنة الأممية فى اليمن.
من جانبه، أكد الوزير شكرى، بأنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى الرئيس السيسى، معربا عن أمله فى أن تسهم تلك الخطوة فى تثبيت الهدنة الأممية فى اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمنى الشقيق، والإسهام فى جهود إحلال الاستقرار والأمن فى اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك.
وأعرب عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمنى الشقيق.
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