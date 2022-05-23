تموين قنا: تحرير 106 محاضر تموينية خلال حملة مكثفة على الأسواق

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ قنا، أشرف الداودى، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق فى مركزى قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 106 محاضر مخالفة تموينية متنوعة.





وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أحمد السيد -فى بيان- إن المخالفات التموينية شملت تحرير 72 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لنقص فى وزن الخبز، و3 محاضر عدم إعطاء "بون" للمواطن، ومحضرين مخابز مغلقة، ومحضر لحوم مصنعة مجهولة المصدر، ومحضر سلع منتهية الصلاحية. وشدد على تكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق بشكل دورى ومستمر، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذلك ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

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