التخطيط: الحكومة تولى مسألة التمويل فى مجال التنمية المستدامة اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس كمالى جلسة " تمويل التنمية: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" أولى جلسات "المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك فى الجلسة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر كريستين عرب، بالإنابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصرإيلينا بانوفا، ومدير التمويل الخاص من أجل التنمية المستدامة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بول هوروكس، وكبير الاقتصاديين عن دول مصر واليمن وجيبوتى، بالبنك الدولى دكتور مارك إيهرين، وأستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور خالد زكريا، وعدد من السفراء، وممثلى المنظمات المجتمعية والدولية.

وأشار الدكتور أحمد كمالى إلى أهمية "المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، وكذا أهمية قضية التمويل، لافتا إلى تضمين التقرير الطوعى الثانى، الذى قدمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، فصلًا مهمًا عن التحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى مصر ومن ضمنها الموضوع الخاص بالتمويل.

وأضاف كمالى، أن السبب فى وجود فجوة تمويلية سابقًا جاء بسبب سوء التوزيع وفقًا لمجالات التنمية المستدامة على الرغم من توافر التمويل، موضحًا أن الوضع حاليًا ومع وجود أزمة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية تسبب فى فجوة حقيقية فى الموارد مما أدى إلى تفاقم الديون فى الكثير من الدول.

وتابع أنه تم التركيز كذلك على قضية التمويل فى إطار التقرير الطوعى الأخير الذى قدمته مصر عام 2021، لافتا إلى رؤية مصر 2030 والتحديث الذى يتم عليها حاليًا، حيث من المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحًا أن جزءا كبيرا من الرؤية المحدثة يتناول قضية التمويل، ويأتى كأحد الممكنات الرئيسية فى الرؤية المحدثة.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد افتتحت فعاليات "المؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محى الدين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.