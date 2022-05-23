جدة - نرمين السيد - نظمت نهى الجبالى، سفيرة مصر لدى نيبال، حفل عشاء على شرف الدكتورة منال رستم، أول امرأة مصرية تتسلق قمة جبل إيڤرست، بحضور عدد من السفراء وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين فى نيبال، بالإضافة إلى أعضاء السفارة ورموز المجتمع النيبالى وبصفة خاصة المعنيين برياضة تسلق الجبال.





وتم تكريم الدكتورة منال رستم، خلال الحفل بمنحها عدد من الأوشحة والميداليات تقديرا لشجاعتها ومثابرتها لتسلق أعلى قمة جبلية فى العالم ورفع علم مصر فوقها بعد مسيرة طويلة وشاقة من الإعداد البدنى والذهنى. وأعربت السفيرة نهى الجبالى، عن سعادتها بالإنجاز المتحقق والنموذج الرائد الذى تجسده الدكتورة منال رستم كمصدر إلهام لجميع المصريين وكرمز لإصرار وقوة المرأة المصرية. من جانبها أعربت الدكتورة منال رستم، عن اعتزازها البالغ بالإنجاز التاريخى الذى حققته كأول امرأة مصرية تتسلق قمة إيڤرست، مؤكدة أن دافعها الأول كان نقل رسالة إلى العالم تؤكد من خلالها صلابة وعزيمة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق أحلامها، كما أكدت أنها ستواصل استكمال تسلق أعلى سبع قمم جبلية فى العالم لرفع راية مصر فوقها وتسجيل إنجاز تاريخى جديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالية لتكريم أول امرأة مصرية تتسلق إيڤرست على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.