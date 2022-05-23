99% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد الطلاب الذين حضروا، اليوم الاثنين، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 12601 ‏طالبا وطالبة مع تسجيل 100 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99.22% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم ‏‏12701 طالبا وطالبة.‏





وقال وكيل الوزارة إن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الامتحانات فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى ‏والتربية الدينية بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا.‏ وأشار وكيل الوزارة إلى أن 202 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل ‏الامتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏ وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية لم تتلق أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم ‏يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الامتحانات لهذا اليوم.‏

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