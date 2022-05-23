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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699615/نيابة-الشبخ-زايد-تخلي-سبيل-حسام-حبيب-بعد-بلاغ-طليقته-شيرين

أخلت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وذلك بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين، وتهديدها.

دوت الخليج وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على السلاح. وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

نيابة الشبخ زايد تخلي سبيل حسام حبيب بعد بلاغ طليقته شيرين

وقد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

فيما أوضح الفنان حسام حبيب، عندما تم سؤاله بشأن الواقع وأسباب وجوده بفيلا شيرين عبد الوهاب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت قبل عدة أشهر، انفصالها عن الفنان حسام حبيب، في منتصف شهر ديسمبر نهاية العام الماضي، حيث صرحت قائلة: «صعب الواحدة تتجوز لتالت مرة، ويكون الفرق بينها وبين زوجها سنة، أنا قبل ما ابتدي الموضوع، قلت لا نصلح، الفرق بينا سنة واحدة، وربما ده كان سبب أساسي إننا منكملش».

وكان بداية تفجر الأزمة إعلاميًا، في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن ظهرت بـ«لوك» صادم أمام متابعيها، وهي حليقة الرأس بعد طلاقها من حسام حبيب.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على هذه الواقعة قائلة: «أنا جامدة ماتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم، وبُحبكم ليا يا عمري وحياتي، بموت فيكم، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم ربنا يخليكم ليا».