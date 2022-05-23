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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699611/بشرى-ويسرا-أول-الحاضرين-لعزاء-الفنان-سمير-صبري-فيديو

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الكبير سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد 3 أيام من وفاته يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل عزاء سمير صبري اليوم

وكان أول الحاضرين لعزاء الفنان الكبير الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بشرى والفنانة يسرا رغم تخلف الأخيرة عن حضور الجنازة لسبب غير معلوم إلا أنها قررت أن تعوض غيابها بالذهاب لعزاء أسرة الراحل مبكرا.

وكان رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء الجمعة الماضي.

حنازة الفنان سمير صبري

وحضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وأحمد خالد صالح وزجته الفنانة هنادي مهنا وعدد أخر من النجوم.

أزمات في جنازة سمير صبري

وشهدت الجنازة عدد من الازمات بدأت بالفنان الذي انتشر له فيديو وهو ينفعل على المصوروين والصحفيين فأثناء دخوله لمسجد الشرطة أقدم ليه الصحفيين لإلتقاط الصور له لإثبات وجوده في الجنازة الأمر الذي ضايق الفنان وعلق عليه، قائلا: “يا رجالة عايزين نلحق الصلاة هو دا ينفع هو دا يصح؟”، بنبرة انزعاج شديدة.

والأزمة أخرى حدثت للفنانة غادة إبراهيم التي انفعلت بعدما تم منعها من استقلال الأتوبيس المتجه للإسكندرية لدفن جثمان الراحل سمير صبري هناك، فقالت: “ “واحدة متعرفش ربنا قالوا الفنانين هيركبوا الباص وراء الجثمان أنا إسكندرانية ومعايا عربيتي بس قولت نروح كلنا سوا، أول ما جيت أركب قالت الباص اكتمل خلاص ومفيش حد يركب، إلهام بنت سعاد… إلهام شلبي، الله ينتقم منها هي وإلهام بنت عفاف”، وتعد إلهام شلبي هو الاسم الحركي لبوسي شلبي.