اقتراحات النواب تناقش طلب النائب عيد حماد لتطوير منظومة الشهر العقارى بـ15مايو..وتطالب بمعاينة الأرض الجديدة«صور»

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699610/اقتراحات-النواب-تناقش-طلب-النائب-عيد-حماد-لتطوير-منظومة-الشهر-العقارى-بـ15مايووتطالب-بمعاينة-الأرض-الجديدةصور

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، خلال اجتماعها الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن تطوير منظومة العمل بمصلحة الشهر العقاري بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة، حيث طالب بأهمية النهوض بأوضاع الشهر العقارى والتغلب على إشكالياته والتنسيق بشأن إنهاء مصالح وخدمات المواطنين فى أعمال التوثيق والشهر بأقل وقت ممكن مع توفير الموظفين اللازمين لذلك بجانب أعمال الميكنة التى شهدتها المنظومة خلال الفترة الأخيرة.

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ووافق ممثلى الحكومة على إقتراح النائب عيد حماد، مع التأكيد على جهودها طوال الفترة الماضية للنهوض بأوضاع المنظومة على أرض الواقع، مشيرين إلى أنه سيتم مراجعة كل الإجراءات بما يصب فى صالح المواطن وأبناء مدينة 15مايوـ فيما طرح النائب عيد حماد بأن جهاز المدينة خصص أرض لصالح الشهر العقارى بالمدينة للتنسيق بشأن نقله خلال الفترة المقبلة لتكون متاحة أمام الجهات الأخرى للتنسيق بشأن الانتقال فيها.

اقتراحات النواب تناقش طلب النائب عيد حماد لتطوير منظومة الشهر العقارى بـ15مايو..وتطالب بمعاينة الأرض الجديدة

وتدخل رئيس الإجتماع بالتأكيد على أن عملية النقل تتطلب معاينة مع تخصيص الأرض، ومن ثم الجهات المعنية تقوم بمعاينة الأرض المخصصة ومن ثم التنسيق بشأن النقل فيما بعد بعد توفير كافة الاحتياجات اللازمة على أن ينظر هذا الطلب مرة أخرى أمام اللجنة بعد المعانية مع التأكيد على إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتطوير للمكاتب الحالية بـ15مايو.

اقتراحات النواب تناقش طلب النائب عيد حماد لتطوير منظومة الشهر العقارى بـ15مايو..وتطالب بمعاينة الأرض الجديدة