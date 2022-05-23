انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة النائب عمرو القطامي.. طاقة النواب توافق علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لوزارة البترول حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699606/بمشاركة-النائب-عمرو-القطامي-طاقة-النواب-توافق-علي-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-لوزارة-البترول

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية عن السنة المالية 2022/2023.

دوت الخليج

طاقة النواب توافق علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لوزارة البترول

وبلغ إجمالى المقدر لموازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023، مبلغ 12 مليار و619 مليون جنيه فيما بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 146 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات 213 مليون جنيه، و270 مليون لباب الاستثمارات (الأصول غير المالية).

وبلغ المخصص لجملة الإيرادات المقدرة 12 مليار و619 مليون جنيه، وبلغ المقدر لجملة المصروفات مبلغ 270 مليون و359 ألف جنيه وأشارت لجنة الطاقة والبيئة إلى أنها ستناقش ملاحظات النواب أعضاء اللجنة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة البترول والثروة المعدنية فى اجتماع لاحق سيدعى لحضوره وزير البترول.