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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699605/إصابة-سيدة-بلدغة-ثعبان-أمام-منزلها-بالغربية

أصيبت سيدة فى العقد الرابع من عمرها بلدغة ثعبان، أثناء سيرها أمام منزلها، ما أدى إلى دخولها فى وعكة صحية أستدعى نقلها للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، بمنطقة سكة زفتي التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى .

دوت الخليج وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إصابة سيده تدعي "م.ن" 38 سنة بتعرضها للإصابة بلدغه ثعبان كوبري حال سيرها بمنطقة سكة زفتي بدائرة القسم . القيادات الأمنية كما انتقلت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث. إصابة سيده بلدغه ثعبان كوبرا وتبين من التحريات الأمنية إصابة سيده بلدغه ثعبان كوبرا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل السيده الضحية إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لتلقي اسعافها، وأخذ المصل اللازم . وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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