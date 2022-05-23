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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699604/وفد-التنسيقية-يلتقي-رئيس-هيئة-الاستثمار-لاستعراض-خطة-جذب-الاستثمارات

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار و المناطق الحرة الخاصة وبعض كوادر الهيئة و ذلك بمقر الهيئة. وقدم وفد التنسيقية، تعريف الهيكل الخاص بالتنسيقية و أهدافها.

دوت الخليج

وفد "التنسيقية" يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لاستعراض خطة جذب الاستثمارات

وقام عبد الوهاب، بعرض أهم إنجازات الهيئة، وما تقوم به من خطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية وكيفية التعامل مع المشاكل التي تواجة المستثمرين. كما رد على أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية بصورة واضحة و شفافة .

وأبدى عبد الوهاب، استعداده التام للتعاون مع التنسيقية و تلقي الشكاوي والعمل على حل أي مشكلة تواجه المستثمرين. كما عرض نواب التنسيقية، الاستعداد التام للتعاون مع الهيئة في أي شأن يحتاج إلى تدخل تشريعي.

وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، محمد إسماعيل ، غادة علي، وإيمان الالفي.

كما ضم الوفد نوابا من التنسيقية بمجلس الشيوخ وهم أكمل نجاتي، النائبة راجية الفقي، ومحمد فريد. ومن أعضاء التنسيقية، مؤمن السيد، جهاد سيف، حنان وجدي ، أسامة الرفاعي، باسم لطفي مصطفى أبو اليزيد، ريم القاضي، مؤمن سليم، عادل منيب، محمد سالم، وأحمد الحمامصي.