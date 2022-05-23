انت الان تتابع تفاصيل خبر طالبة تتخلص من حياتها عقب الامتحان بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699603/طالبة-تتخلص-من-حياتها-عقب-الامتحان-بالغربية

تخلصت طالبة بالصف الأول ثانوى صناعى، من حياتها عن طريق تناول حبة الغلال السامة، عقب أنتهائها من الأمتحانات، بقرية إشناواى التابعة لدائرة مركز السنطة.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بتلقي بلاغا من مستشفى المنشاوي العام بوصول "اميرة.ح.ا" 17 عام مقيمة بقرية اشناواى بدائرة المركز جثة هامدة، بعد أن تناولت حبة الغلال، بهدف الأنتحار.

سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية

كان قد ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناولها مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية، وأكد بعض الأهالى أن السبب ادائها السىء فى الأمتحانات، وكان على أثرها التخلص من حياتها.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. كمت كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة ومعرفة بيان سبب الوفاة وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.