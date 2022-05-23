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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699601/برفقة-طليقها-نادين-نجيم-تحتفل-بالمناولة-الأولى-لإبنتها-في-الكنيسة-صور

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها بعض الصور ومقاطع من الفيديو وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام والتي وثقت خلالها المناولة الأولى لابنتها هيفين أسمر.

دوت الخليج يرصد لكم أول ظهور للفنانة نادين نجيم مع طليقها في المناولة الأولى لابنتها هيفين أسمر وذلك خلال السطور القادمة

نادين نجيم وطليقها في مناولة ابنتها

وظهرت نادين بإطلالة ملائكية وقد إرتدت فستان طويل ضيق باللون الأبيض وبأكمام طويلة، وإرتدت هيفين ابنتها فستان أبيض طويل واسع ووصفها المتابعون بالأميرة.

وقد ظهرت نادين نجيم للمرة الأولى برفقة زوجها السابق هادي الأسمر من داخل الكنيسة، مما جعل الجمهور يشك أن نادين على وفاق مع طليقها، وأن ظهورهما سويًا يدلّ على أنهما يهتمان بالمناسبات العائلية الجميلة ويفرقوا بينهم انفصالهم وبين حضور المناسبات الرسمية التي يجب تواجدهم فيها بجانب ابنتهم الصغيرة.

نادين نجيم في حفل الموركس دور

ومن الجدير بالذكر، أن شهد حفل الموركس دور إنترناشيونال الذي أقيم يوم الأحد الموافق 20 من ماسر المنقضي العديد من الأحداث التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل انفعال أحلام ورقص نادين نجيم.

رقص نادين نجيم في الموركس دور

وخطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل الموركس دور إنترناشيونال، على السجادة الحمراء بإطلالتها الجذابة والأنيقة حيث ارتدت فستان طويل من اللون الأسود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول لـ نادين نجيم من الحفل في وصلة رقص مع أحد أصدقائها وحقق نسب مشاهدات عالية.

انفعال أحلام في الموركس دور

وظهرت الفنانة الإماراتية أحلام تنفعل في مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا، وذلك على إحدي المعجبين أثناء وجودها بحفل الموركس دور في دورته الأولى بدبي.

وكان بعض المعجبين يريدون التقاط صورة تذكارية مع المطربة الإماراتية أحلام لكنها انفعلت وقالت: “بعدوا الشباب عني”.

يشار أن حفل الموريكس دور يعد مهرجان شامل للفنون المختلفة من تمثيل وغناء وإخراج وغناء، ولم تعتمد الجوائز بالمهرجان فقط على التكريمات لكن هناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.