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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699600/عمدة-نيويورك-إعلان-حالة-الطوارئ-بسبب-نقص-كميات-كبيرة-في-حليب-الأطفال

دوت الخليج

وجاء القرار بالسماح لإدارة حماية المستهلك والعمال بالمدينة بمنع التلاعب في أسعار حليب الأطفال في ظل نقصه من الأسواق.

وأشار إيريك آدامز إلى أن قرار إعلات حالة الطوارئ سيساعدنا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بائع تجزئة يستغل هذه الأزمة من خلال رفع الأسعار، متابعًا: "نقول للأمهات والعائلات التي تكافح، ستبذل مدينتنا كل ما في وسعها لمساعدتك خلال هذه الفترة الصعبة".

ووفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن آدامز فإن نقص حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد تسبب في ألم وقلق لا يمكن تصوره للعائلات في جميع أنحاء نيويورك، لذلك يجب أن نتصرف على وجه السرعة.

وأفاد عمدة نيويورك بأن أكثر من 40% من تجار التجزئة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية قد نفد مخزونهم من حليب الأطفال.

ووفقًا لموقع "سبوتينك" فقد تم نقل 4 أطفال في ولاية كارولينا الجنوبية، في وقت سابق، إلى المستشفى، بسبب أزمة نقص حليب الأطفال على مستوى ‏أمريكا.‏

وقد تم فحص 4 أطفال على الأقل في الجامعة الطبية في كارولينا الجنوبية، نتيجة نقص التغذية المرتبط بنقص الحليب، وفقا للمتحدثة باسم المستشفى، هيذر إم وولوين.

وقالت وولوين في تصريحات لصحيفة "The State" الأمريكية إن "اختصاصيي التغذية للأطفال يعملون مع فريق رعاية الطفل الفردي لإيجاد صيغة أو تغذية تناسب الأطفال بناءا على احتياجاتهم من الحساسية والسعرات الحرارية".

عمدة نيويورك: إعلان حالة الطوارئ بسبب نقص كميات كبيرة في حليب الأطفال

وتعد الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية واحدة من عدة مستشفيات في جميع أنحاء أمريكا، التي تستجيب للزيادة في دخول الأطفال إلى المستشفيات، الذين يسعون للحصول على علاج غذائي بسبب نقص حليب الأطفال.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد تصاعد النقص في حليب الأطفال في جميع أنحاء البلاد مؤخرًا بسبب الاستدعاء الطوعي من قبل شركة أبوت للتغذية لتركيبات مسحوق معينة تم تصنيعها في منشأة ستورجيس بولاية ميشيجان، بعد أربعة شكاوى من أن أربعة أطفال تناولوا منتجات مصنوعة من النبات أصيبوا بعدوى بكتيرية، وتوفي اثنان منهم.

وقالت شركة أبوت نيوتريشن في تصريحات سابقة لها، إن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل أن يصل مخزون مصنعها في ستورجيس في ميتشجان إلى أرفف المتاجر بعد أن أجبر سحب طوعي الشركة على وقف عملياتها في المنشأة، وتم إغلاق المصنع الأم في فبراير الماضي، فيما قالت شركة أبوت إنه لم يتم ربط أي من وفيات الرضع بأي منتج مصنوع في مصنع ستورجيس.