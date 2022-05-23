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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699598/قلعة-من-قلاع-مصر-- شباب-النواب-تنتقد-وزارتي-المالية-والتخطيط-بسبب-عدم-صرف-ميزانية-الاكاديمية-الوطنية-للتدريب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، انتقادات موسعة لوزارتي المالية والتخطيط ، بسبب عدم صرف الميزانية الكاملة للأكاديمية الوطنية للتدريب، للعام المالي 2021.

دوت الخليج

قلعة من قلاع مصر .. شباب النواب تنتقد وزارتي المالية والتخطيط بسبب عدم صرف ميزانية الاكاديمية الوطنية للتدريب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة ميزانية الاكاديمية الوطنية للتدريب بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية .

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب انتقادات لوزارة المالية والتخطيط بسبب التباطؤ في صرف باقي الاموال المخصصة للاكاديمية في الميزانية الحالية ، مؤكدا ان الوزارتان يعملان في جزر منعزلة وهناك غياب للتنسيق فيما بينهما .

وأشار الي ان لجنة الشباب قدمت مجموعة من التوصيات العام الماضي لزيادة ميزانية الاكاديمية ولكن لم يتم الاخذ بها ، وهو ما يتطلب توضيح من وزارتي المالية والتخطيط .

من جانبه قال النائب عمر درويش ، امين سر لجنة الادارة المحلية عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،إن الاكاديمية الوطنية للتدريب قبعة من قلاع مصر ، ولا يقتصر دورها علي تخريج نواب وقيادات في الحكومة ، ولكن لها دور وطني كبير ، متسائلا كيف لا يتم توفير الاعتمادات المخصصة للاكاديمية ؟

وطالب " درويش" من ممثلي وزاراتي المالية والتخطيط بتقديم دعم عاجل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، والعمل علي سرعة تلبية كافة المتطلبات .

رشا راغب : الاكاديمية تمكنت لأول مرة في افريقيا والشرق الأوسط الحصول علي الاعتماد الدولي من كبري المؤسسات

كانت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،اكدت أن الأكاديمية تمكنت لأول مرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط من الحصول على الاعتماد الدولي من أكبر مؤسسات الاعتماد على مستوى العالم بدون أي خطأ وذلك خلال 26 شهر لمدة خمس سنوات.

وأضافت راغب خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، أن الأكاديمية توسعت فى الشراكات لتحقيق رؤية الأكاديمية وأهدافها المستدامة مع مراعاة تمصير وتوطين ما يتم تقديمه.

وقالت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تعمل على إعادة تمكين دور مصر الريادى، وأن جميع الملفات تسير بخطى ثابتة، متابعة:" بدأنا فى الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسى، بالإضافة للحوار الوطنى