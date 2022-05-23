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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699584/خطة-النواب-توصي-باعتماد-إضافى-بقيمة-3-مليارات-جنيه-لمشروع-موازنة-ديوان-عام-وزارة-التضامن-الاجتماعى

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، وزارة المالية بضرورة بإتاحة اعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2022/2023، وذلك لتحقيق المستهدف المعلن عنه من جانب الحكومة بإضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

دوت الخليج

«خطة النواب» توصي باعتماد إضافى بقيمة 3 مليارات جنيه لمشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروعات موازنات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات والهيئات التابعة لها عن السنة المالية 2022/2023.

وكان قد تبين للجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم إدراج مخصصات إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية الجديدة، على عكس ما أعلنته الحكومة وزير المالية بالبيان المالى لمشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بشأن إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة للمنظومة بتكلفة إضافة تبلغ 3 مليارات جنيه.

مجلس النواب يحيل مقترح النائبة غادة علي بشأن بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة بالأقصر للحكومة

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اقتراح النائبة غادة على، بشأن بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة - محافظة الأقصر على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، موافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة النقل والمواصلات ، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أهمية القرض مؤكدا مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية.