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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699612/حمدين-صباحي-في-أول-ظهور-تلفزيوني-منذ-سنوات-مع-ضياء-رشوان-على-etc-الخميس

في أول ظهور تلفزيوني على شاشة مصرية منذ عدة سنوات يحل السياسي حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي ضيفا على ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" على شاشة etc.

دوت الخليج يتحدث "صباحي" عن رؤيته للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مؤخرا ، كما يشرح رؤيته حول عملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر . كما يتحدث "صباحي" عن رؤية الحركة المدنية المصرية لنجاح الحوار الوطني وكيف يمكن للتيارات الوطنية أن تساهم في مواجهة التحديات الراهنة، والوضع الحالي للأحزاب السياسية المصرية.. وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال المواطن في الشارع المصري. حمدين صباحي"في أول ظهور تلفزيوني منذ سنوات مع "ضياء رشوان" على etc كما يتطرق الحوار أيضا إلى عدد من الملفات الاستراتيجية المختلفة والتي تسهب في تعظيم المجال العام في مصر من أجل الوصول إلى حالة من الرضى المجتمعي إزاء الحياة الديموقراطية في الجمهورية الجديدة. البرنامج يعرض في تمام الثامنة مساء الخميس القادم 26 مايو الجاري على شاشة etc تردد 12015 v. وكانت قد أعلنت المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب المشاركة في الحوار الوطني، وذلك عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، وأتاحت رابطًا لملأ استمارة التقديم عبر الرابط التالي يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب -والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب- خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. وجددت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوتها لكل المهتمين بالحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم تكليف الأكاديمية بتنسيقه تحت مظلة المؤتمر الوطني للشباب. وذكرت الأكاديمية: في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية والذي تحتفل به الأمم المتحدة في 21 مايو من كل عام، تفخر الأكاديمية بممارساتها المؤسسية المتمحورة حول تبني التنوع الثقافي كميزة تنافسية تزيد من ثراء أي وكل تجربة حياتية ووظيفية وتدريبية. وأضافت أنه في الأكاديمية الوطنية للتدريب، نعمل على دمج واندماج التباين الثقافي لا إذابته من خلال التكامل بين خريجي البرامج التدريبية المختلفة وكوادر بشرية متعددة الخلفيات والتخصصات والثقافات من أجل خلق أرضية مشتركة من الوعي والفهم والتقدير بينهم. وتابعت الأكاديمية الوطنية: نجد في احتفال اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، فرصة مناسبة للاحتفال بطريقة عملية بتجديد دعوتنا لكل المهتمين بالحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنسيقه تحت مظلة المؤتمر الوطني للشباب.

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