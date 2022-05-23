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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699607/ياما-تحت-السواهي-دواهي-حسام-حبيب-يواصل-افتعال-الأزمات-مع-شيرين-عبد-الوهاب

رغم قصة الحب الشديدة بينهم التي شاهدها جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، إلا أنه كما يقول المثل “ياما تحت السواهي دواهي”، فيعد حسام حبيب من أكثر الأشخاص الذين تسببو بأذى نفسي لـ شيرين عبد الوهاب، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز أزمات حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب.

حسام حبيب يخطط الإستلاء على أموال شيرين عبد الوهاب

بدأت فضيحة أفعال حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب الدنيئة تظهر للنور، عندما شاركت الإعلامية الكويتية نضال الأحمدية تسريب صوتي لوالد حسام حبيب يعترف به بخطط ابنه للاستلاء على أموال شيرين عبد الوهاب، ونيته في الزواج بأخرى بعد دون علم شيرين عبد الوهاب وقتها التزم الثنائي الصمت لفترة، ثم خرجت شيرين عبد الوهاب بفيديو في أحضان حسام حبيب لينفي الثنائي تلك الأنباء المتداولة، ويكدان على تمسكهما ببعضهما.

حسام حبيب يبعد شيرين عبد الوهاب عن السوشيال ميديا وعالم الفن

منذ أن ارتبطت شيرين عبد الوهاب بالمطرب حسام حبيب وبدأ ظهورها في الوسط الفني يقل بالتدريج، اذ أنه في أخر فترة لها قبل انفصالها عن حسام حبيب كان الجمهور يطالب بعودتها بشكل متواصل ويطلب إصدار أغنيات جديدة لها وظهورها في حفلات مختلفة كما كانت تفعل سابقا، ولكن بسبب غيرة حسام حبيب عليها منعها من الظهور لمعجبيها.

حسام حبيب يتسبب في تعرض شيرين عبد الوهاب لحالة نفسية

خرجت نضال الأحمدية للمرة الثانية لتعلن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، من خلال تسجيل صوتي لـ شيرين عبد الوهاب كشفت خلاله تعرضها لحالة نفسية من حسام حبيب، فقالت: “ أنا حاليًا ببني شيرين جديدة، وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى”، مما يؤكد شدة معاناتها مع حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها وتتعرض لزيادة الوزن بسبب حسام حبيب

بعد انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب خرجت الفنانة في أولى حفلاتها وقامت بخلع بروكتها لتظهر بشعر محلوق تماما، الأمر الذي تسبب في صدمة الجمهور وأشار الأطباء بأنها في حالة نفسية سيئة، كما ظهرت بوزن زائد للغاية صرح المقربين من الفنانة بأنه بسبب علاجها النفسي التي تخضع له في الأونة الأخيرة.

حسام حبيب يتعدى على شيرين عبد الوهاب وبناتها بعد انفصالهما

وانتهت خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بانتشار انباء في الساعات الأولى من اليوم الاثنين تفيد بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.